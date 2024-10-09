Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Cani Komşuya Müebbet Hapis

Kayseri'de Cani Komşuya Müebbet Hapis
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de komşusunu başını keserle ezerek öldüren sanık İsmail K.'ye ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Duruşmada sanık, cinayeti kabul etmeyerek pişman olduğunu ifade etti.

Kayseri'de komşusunun başını keserle ezerek öldüren sanığa bir önceki verilen cezanın aynısı verildi. Cani komşu ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir önceki duruşmada tutuklu sanık İsmail K.'ye 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'silahlı yağma' suçların ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. İstinaf mahkemesi, sanığın cezai ehliyetinin belirlenmesi için dosyayı yerel mahkemeye geri göndermişti. Yapılan akıl sağlığı raporunda sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu belirlenmesi üzerine sanık İsmail K. bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada, tutuklu sanık İsmail K. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmada yerini alırken, taraf avukatları ve müştekilerde duruşmada bulundu.

Sanık İsmail K., cinayeti kabul etmediğini, psikolojik olarak zor durumda olduğunu ifade ederken, "Keşke olmasaydı" dedi. İsmail K. pişman olduğunu belirtti.

Maktul Hasibe Soykuk'un oğlu, sanığın gereken cezayı almasını istedi.

Mahkeme heyeti tarafından yeninden yapılan yargılamada; sanık İsmail K.'nin cezası değişmedi. Sanık İsmail K.'ye 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'silahlı yağma' suçundan ise 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Olay

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gesi Güney Mahallesi Şükrü Özkul Caddesi'nde müstakil bir evde meydana gelen olayda, hayvan otlattıktan sonra eve dönen Seyit Ahmet Soykuk, eşi Hasibe Soykuk'u (51) yerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede Hasibe Soykuk'un kafasının sert bir cisimle vurularak ezildiği tespit edildi. Jandarma ekipleri de olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Soykuk'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Feci cinayetin ardından çalışma başlatan Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, cinayete kurban giden kadının eşi Seyit Ahmet ve oğulları S. ve B. Soykuk ile beraber komşusu İsmail K.'yı gözaltına aldı. Seyit Ahmet Soykuk serbest bırakılırken, karakoldaki işlemleri tamamlanan 3 kişi geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen İsmail K. tutuklanırken cinayete kurban giden kadının 2 oğlu serbest bırakıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

kayseri

İsrailli askerlerden Netanyahu'ya rest

İsrail askerleri Netanyahu'ya başkaldırdı

 Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı

Sur canisinin annesi, İkbal'i suçladı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak

"Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, neşteri vuracağız"
8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Usame Bin Ladin kimdir? Usame Bin Ladin öldü mü, yaşıyor mu? Togg Yönetim Kurulu Başkanı kim, nereli? Fuat Tosyalı kimdir? Az önce deprem mi oldu? 9 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Icardi sosyal medya hesabında ne paylaştı? Icardi'nin sosyal medya paylaşımı! Ekmeğe zam gelecek mi? Ekmeğin fiyatı ne kadar? Tek tırnaklı ne demek? Tek tırnaklı hayvanlar hangileri? Leyla: Hayat Aşk Adalet bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 9 Ekim NOW yayın akışı, Leyla 5. bölümü yayınlanacak mı? Kuruluş Osman bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 9 Ekim ATV yayın akışı, Kuruluş Osman 166. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! İnci Taneleri 10 Ekim Perşembe yeni bölüm var mı? İnci Taneleri yeni sezon ne zaman? Sandık Kokusu bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 9 Ekim Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Taş Kağıt Makas bu akşam var mı? 9 Ekim Taş Kağıt Makas yeni bölümü yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.