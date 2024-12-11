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Kayseri'de Çalıntı Plaka ile Polisten Kaçan Şüpheliler Yakalandı

Kayseri'de Çalıntı Plaka ile Polisten Kaçan Şüpheliler Yakalandı
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Kayseri'de, çaldıkları plakayı taktıkları araçla polisten kaçan iki şüpheli, 5 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de çaldıkları plakayı taktıkları araçla polisten kaçan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; içerisinde O.Y. ve O.C.Y.'nin bulunduğu 38 VR 485 plakalı otomobil, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Yapılan incelemede plakanın çalıntı olduğu tespit edilirken, yaklaşık 5 kilometrelik kovalamaca sonucu şüpheliler aracı Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atasözü Sokak üzerindeki boş araziye çalışır vaziyette bırakarak kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaya olarak kaçan O.Y. ve O.C.Y. polis ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Aracın çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler de inceleme yaptı. Araç çekici ile otoparka çekilirken, şüpheli 2 kişinin çeşitli suçlardan arandığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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