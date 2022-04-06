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Kayseri'de çalınan dorse Hatay'da bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'de çalınan dorse Hatay'da bulundu

Kayseri polisi, kentte çalınan tır dorsesini Hatay'ın Payas ilçesinde buldu.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri polisi, kentte çalınan tır dorsesini Hatay'ın Payas ilçesinde buldu.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şirintepe Mahallesi'nde çalışan dorseyi bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda söz konusu dorsenin çekiciye yüklenerek çalındığını tespit etti. Plaka tanıma sisteminde çalışma yapan ekipler, dorsenin Hatay'a bağlı Payas ilçesine götürüldüğünü belirledi.

Bulunan dorse, sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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