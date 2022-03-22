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Kayseri'de çalınan çelik kasa toprağın altından çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'de çalınan çelik kasa toprağın altından çıktı Çelik kasayı çalan karı koca adliyeye sevk edildi Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, bir ikametten çelik kasa çaldığı belirlenen 3 kişi yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de çalınan çelik kasa toprağın altından çıktı

Çelik kasayı çalan karı koca adliyeye sevk edildi

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, bir ikametten çelik kasa çaldığı belirlenen 3 kişi yakalandı. Çalınan çelik kasa, toprağa gömülü halde bulundu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir ikametten içerisinde 61 bin Euro bulunan kasa çalındığı ihbarı aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda şüpheli şahısların adresini tespit etti. İkamette yapılan aramalarda çalınan kasa, bahçede gömülü olarak bulunurken, olayla ilgili S.A ve E.A. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.A. ve E.A., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de çalınan çelik kasa toprağın altından çıktı

Kayseri'de çalınan çelik kasa toprağın altından çıktı

Kayseri'de çalınan çelik kasa toprağın altından çıktı

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - 3. Sayfa

Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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