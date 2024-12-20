Kayseri'de Büyükbaş Hayvan Dolandırıcılığı: 4 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde vatandaşın büyükbaş hayvanlarını alarak parasını vermeyen şahıslar; İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan İlçesi Boyacı Mahallesin'de meydana gelen olayda H.A. ile E.D.; yaklaşık 570 bin TL değerindeki 12 adet büyükbaş hayvanı satmasına rağmen paralarını alamadı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda dolandırıcılık olayının şüphelileri B.K., E.A., E.Y., ve F.A. olduğu belirlendi. Şüpheli 4 kişi, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken 12 adet büyükbaş hayvan ise Sivas'ın Gemerek ilçesinde bulundu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ