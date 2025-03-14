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Kayseri'de Bunalımda Olan Şahıs İntihar Etti

Kayseri'de Bunalımda Olan Şahıs İntihar Etti
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bunalımda olduğu iddia edilen A.A.E., yakınları tarafından evinde asılmış halde bulundu. Olay sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi fakat yaşamını yitirdiği belirlendi. Soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bunalımda olduğu iddia edilen şahıs yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Oğuz Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bunalımda olan A.A.E.'nin yakınları kendisinden haber alamayınca ikametine gitti. İkamete girdiklerinde A.A.E.'yi asılmış halde hareketsiz gören yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede A.E.E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

A.E.E.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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