Haberler

Katil zanlısı Kıbrıs'ta eşini tehdit ettiği için 4 ay, kayınvalidesini dövdüğü için 2 ay cezaevinde kalmış

Katil zanlısı Kıbrıs'ta eşini tehdit ettiği için 4 ay, kayınvalidesini dövdüğü için 2 ay cezaevinde kalmış Haber Videosunu İzle
Katil zanlısı Kıbrıs'ta eşini tehdit ettiği için 4 ay, kayınvalidesini dövdüğü için 2 ay cezaevinde kalmış
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşinin evine girmek isteyen emekli başçavuş, bina görevlisinin eşini bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli daha önce eşini Kıbrıs'ta tehdit ettiği ve kayınvalidesini dövdüğü için cezaevine girmişti. Olayın ardından tutuklandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşinin evine gelerek, bina görevlisinin karısını öldüren emekli başçavuşun daha önce Kıbrıs'ta eşini tehdit ettiği için 4 ay, kayınvalidesini dövdüğü için de 2 ay cezaevinde kaldığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddiaya göre, dün sabah 1 buçuk yıldır boşanma aşamasında olduğu eşi Y.Ş.'nin Köşk Mahallesi Yuva Sokak'taki evine girmeye çalışan İ.Ş. (51), kapıyı açamayınca binanın girişinde bina görevlinin eşi M.G.'yi bıçaklayarak öldürmüştü. Olay yerinden kaçan İ.Ş., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emekli başçavuş İ.Ş.'nin boşanma aşamasındaki eşini sürekli tehdit ettiği belirlendi. Geçtiğimiz nisan ayında eşinin bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden İ.Ş.'nin burada da eşini tehdide devam ettiği ve şikayet üzerine gözaltına alınarak cezaevine konulduğu öğrenildi. Kıbrıs'ta 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra çıkan İ.Ş.'nin ardından Türkiye'ye dönerek kayınvalidesini darp ettiği ve şikayet üzerine tutuklanarak 2 ay cezaevinde kaldığı da belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Alev alev yanan fabrika küle döndü! Biri bitmeden diğeri başladı

Dev fabrika küle dönerken bölgede bir yangın daha başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim

Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
Türkiye'nin en büyük ambalaj şirketi Multipak iflas etti

Alanında Türkiye'nin en büyüğüydü! Dev marka resmen iflas etti
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
Gülüşmeler içinde oyuna alınan genç, ilk atışında herkesi krize soktu

Oyuna bu şekilde alındı, yaptığı atış maçın önüne geçti
İki otomobilin çarpıştığı kazada yaşlı çift hayatını kaybetti

İki otomobilin çarpıştığı kazada yaşlı çift hayatını kaybetti
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
title