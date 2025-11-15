Kayseri'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçaklayarak Öldüren Koca Tutuklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde konuşmak için çağırdığı boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak'ta meydana gelen olayda, R.A. (32) boşanma aşamasındaki eşini konuşmak için çağırdı. İşten yeni geldiği öğrenilen Rabia A. da konuşmak için evinden sokağa gittiği sırada ikili arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine R.A., yanında bulunan bıçakla Rabia A.'yı boğazından yaraladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Rabia A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından Rabia A.'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Katil zanlısı koca tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan R.A. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. R.A. çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - KAYSERİ