Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşini arabasında alıkoyarak yaralayan zanlı yakalandı
Melikgazi ilçesinde bir kadını arabasında zorla alıkoyarak yaralayan ve kaza yaptıktan sonra kaçan zanlı, polis operasyonuyla yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşini arabasında zorla alıkoyarak yaralayan ve yaptığı kaza sonrası olay yerinden kaçan zanlı yakalandı.
Melikgazi ilçesi Mustafa Şimşek Bulvarı'nda dün arabadan inmeye çalışan eşi F.Ç'yi silahının kabzasıyla darbederek yaralayan, daha sonra otomobiliyle kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçan Ü.Ç. polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu saklandığı adreste yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa