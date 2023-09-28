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Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşini arabasında alıkoyarak yaralayan zanlı yakalandı

Melikgazi ilçesinde bir kadını arabasında zorla alıkoyarak yaralayan ve kaza yaptıktan sonra kaçan zanlı, polis operasyonuyla yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.