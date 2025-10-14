Haberler

Kayseri'de Boş Araziyi Saran Yangın Kontrol Altına Alındı

Kayseri'de Boş Araziyi Saran Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde boş bir arazideki atıkların neden olduğu yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle eve sıçramadan söndürüldü. Yangında küçük çaplı patlamalar meydana geldi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde boş bir arazide çıkan atık yangını eve sıçramadan söndürüldü. Yangında kısa süreli patlamalar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilmahalle Erbeyli Sokak'ta bulunan boş bir arazide henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alanda atık malzemelerin bulunması nedeniyle yangın kısa sürede büyürken küçük çapta patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın arazinin hemen yanında bulunan eve sıçramadan söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Uçak neden pas geçti! Sisi'yi arayan Erdoğan, açık açık tehdit etmiş

Erdoğan açık açık tehdit etmiş: Mısır'a inmeden Ankara'ya döneriz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'li bankadan altın için şok tahmin

ABD'li bankadan altın için şok tahmin
Trump'ın sözleri sonrası ortalık buz kesti: Aranızda sevmediklerim var

Trump'ın sözleri sonrası ortalık buz kesti: Aranızda sevmediklerim var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.