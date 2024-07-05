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Kayseri'de Boş Araziye Sülfürik Asit Bulundu

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde vatandaşların kötü koku ihbarı üzerine yapılan araştırmalarda boş arazide sülfürik asit bulundu. Polis ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde vatandaşların kötü koku ihbarı üzerine yapılan araştırmalarda boş arazide sülfürik asit bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cırgalan Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde bulunan boş araziden gelen kötü koku üzerine vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra AFAD ekipleri de sevk edildi. Ekipler tarafından arazide yapılan araştırmalarda sülfürik asit olduğu belirlenen sıvı bulundu.

Bulunan sülfürik asit ekipler tarafından bulunduğu yerden alınarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocasinan Kayseri AFAD Çevre Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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