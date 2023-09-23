Kayseri'de boş arazide bebek cesedi bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boş bir arazide vatandaşlar tarafından toprağa gömülü halde bebek cesedi bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boş bir arazide vatandaşlar tarafından toprağa gömülü halde bebek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Osmanlı mahallesinde bulunan boş bir arazide vatandaşlar tarafından toprağa gömülü halde bebek cesedi bulundu. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ceset, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ