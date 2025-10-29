Haberler

Kayseri'de Bodrum Katında Yangın: 4 Çocuk Dumandan Etkilendi

Güncelleme:
Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki 3 katlı binanın bodrum katında meydana gelen yangında 4 çocuk dumandan etkilenirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında 4 çocuk dumandan etkilenirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Tarsus Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yangında dumandan etkilenen 4 yabancı uyruklu çocuğu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
