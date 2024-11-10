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Kayseri'de Bisiklet Hırsızı Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Kayseri'de Bisiklet Hırsızı Güvenlik Kamerasına Yakalandı
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Kayseri'de bir bisiklet çalan hırsız, emniyet güçlerinin çalışmaları sonucu güvenlik kamerası görüntüleri ile tespit edildi ve yakalandı. Çalınan bisiklet sahibine teslim edildi.

Kayseri'de bisiklet çalan hırsız, önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre meydana gelen bisiklet hırsızlığı olayı ile ilgili olarak Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda; olayın şüphelisinin G.A. (32) olduğu tespit edildi. G.A.; ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken, çalınan bisiklet ise sahibine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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