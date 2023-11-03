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Kayseri'de Bisiklet Hırsızı 24 Saat İçinde Yakalandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir binanın önünden bisiklet çalan şahıs, polis ekipleri tarafından 24 saat geçmeden yakalandı. Şahsın bisikleti çalarken sergilediği rahat tavırları da dikkat çekti.