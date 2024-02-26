Kayseri'de bir kişi evinde intihar etti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, evinde kendini asmış halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Camikebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre E.Ö.'nün (32) ikametine gelen yakınları E.Ö.'yü asılı halde hareketsiz şekilde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede E.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından E.Ö.'nün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ