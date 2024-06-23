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Kayseri'de bir işyerinde erkek cesedi bulundu

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir işyerinde erkek bir ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir işyerinde erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Doğu Sanayi'ndeki bir işyerinde meydana gelen olayda, işyerine giren vatandaşlar A.K.'yi (50) hareketsiz şekilde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde A.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından A.K.'nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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