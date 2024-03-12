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Kayseri'de bir binanın bodrum katında çıkan yangında 1 kişi zehirlendi

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir binanın bodrum katında çıkan yangında 1 kişi dumandan zehirlendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir binanın bodrum katında bulunan malzemelerin yanması sonucunda 1 kişi zehirlendi.

İlçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Leylak Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın bodrum katında bulunan malzemeler, henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Yangın kısa sürede büyürken, dumanlar da binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Bu sırada dumandan zehirlenen 1 kişi ise ambulansta tedavi altına alındı. Çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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