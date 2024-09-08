Kayseri'de bir ayakkabı dükkanında çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir ayakkabı dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi üzerinde bulunan bir binanın altındaki ayakkabı dükkanında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin, 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - KAYSERİ