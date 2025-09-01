Kayseri'de Bıçaklı Saldırı: Yabancı Uyruklu Adam Ağır Yaralandı

Kayseri'de Bıçaklı Saldırı: Yabancı Uyruklu Adam Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sokak ortasında bıçaklanan A.H. adlı yabancı uyruklu şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, sokak ortasında bıçaklanan yabancı uyruklu şahıs ağır yaralı olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Fark Sokak'ta meydana gelen olayda; A.H. adlı yabancı uyruklu şahıs, vatandaşlar tarafından sokak ortasında bıçakla ağır yaralanmış halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri A.H.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. A.H. tedavi altına alınırken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenine damga vuran görüntü: Yüz ifadesi kameraya yansıdı

Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenine damga vuran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu

Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.