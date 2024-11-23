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Kayseri'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Kayseri'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sokak ortasında meydana gelen bıçaklı kavgada 28 yaşındaki Y.Y. ağır yaralandı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sokak ortasında meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçaslan Mahallesi Ali Cafer Sokak üzerinde meydana gelen olayda Y.Y. (28), tartıştığı kişi ya da kişilerce bıçaklandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Y.Y., daha sonra ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise, olayın meydana geldiği yerde inceleme yaparken, kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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