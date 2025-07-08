Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde husumetli iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Buğdaylı Mahallesi Urganlı Sokak üzerinde meydana gelen olayda; iddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, R.D., F.D., R.V. ve Y.E. bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar, çevredekiler tarafından kendi imkanlarıyla Kayseri Devlet Hastanesine götürülürken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis olay yerinde inceleme yaparken, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan kavga anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir minibüsün sokak üzerinde bulunan gruba yaklaştığı ve araçtan inenlerle grup arasında kovalamacanın yaşandığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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