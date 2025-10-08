Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 2 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir parkta çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayı gerçekleştiren 2 şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Veysel Caddesi üzerinde bulunan Şelale Parkı'nda İ.C., E.A ile Ş.E., E.E. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.E. ve E.E. yanlarında bulunan bıçakla İ.C. ve E.A.'yı yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İ.C. ve E.A.'yı ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ş.E. ve E.E. ise olay yerinden 2 kilometre uzakta bulunan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan 2 şahıs sağlık kontrolünün ardından karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ