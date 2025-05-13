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Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

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Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Gesi Fatih Mahallesi Şehit Jandarma Onbaşı Hakan Türk Caddesi üzerinde bir iş yerinde, M.A. ile A.G. ve S.E.D. arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine M.A., bıçakla A.G.'yi hafif şekilde ve S.E.D.'i de ağır yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN - 3.Sayfa
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