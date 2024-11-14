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Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 13 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 13 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada, husumetli iki grup arasında yaşanan tartışmada 13 yaşındaki M.T. bıçakla ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun durumu ciddiyetini koruyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavga esnasında henüz kimliği tespit edilemeyen şahıs yanındaki bıçakla M.T.'ye (13) saldırdı. M.T. vücuduna isabet eden bıçakla ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan M.T. tedavi altına alınırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis olaya karışan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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