Haberler

Eski ve yeni erkek arkadaşlar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Eski ve yeni erkek arkadaşlar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde eski kız arkadaşı ile yeni erkek arkadaşı arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde eski kız arkadaşının evine giden şahıs ile kız arkadaşının yeni erkek arkadaşı arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ertuğrulgazi Mahallesi 4450 sokak üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre Y.E.D. (34), konuşmak için eski kız arkadaşının evine geldi. Eve giren Y.E.D., eski kız arkadaşının yeni erkek arkadaşı H.Y. (34) ile karşılaşınca aralarında kavga çıktı. Çıkan kavgada Y.E.D. karnından bıçaklanarak ağır yaralanırken durum yetkililere bildirildi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Y.E.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken H.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı

Mustafa'nın "Nişanlım" dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı
Trump: Tek istediğim İran halkı için özgürlük

Saldırılara kılıf buldu! İran'ı bu yüzden vuruyormuş
Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti

Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti
Sanki Barcelona! Adım adım değil koşarak Süper Lig'e geliyorlar

Adım adım değil koşarak Süper Lig'e geliyorlar
Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı

Mustafa'nın "Nişanlım" dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı
Ecel terleri döktüğümüz maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Sakin sakin otururken televizyonda gördüğüne dayanamadı
İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit

İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit