Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Güncelleme:
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir parkta meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi bacak kısmından yaralandı. Olayla ilgili kaçan şahsın yakalanması için polis ekipleri arama çalışmalarına başladı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Prof. Fevzi Fevzioğlu Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana gelen olayda, kimliği öğrenilemeyen iki şahıs arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslardan biri bacak kısmından bıçakla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kavga ettiği kişiyi bıçaklayan şahıs da olay yerinden kaçtı.

Yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şahsı yakalamak için arama çalışması başlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
