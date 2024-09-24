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Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga sırasında havaya ateş açan Z.İ., M.Ç.'yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Turgut Reis Mahallesi Birgül Sokak üzerinde meydana gelen olayda; aralarında husumet bulunduğu iddia edilen M.Ç. ile Z.İ. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Z.İ. önce yanında bulunan tüfek ile havaya ateş açtı, ardından da bıçakla M.Ç.'ye saldırdı. M.Ç. vücuduna isabet eden bıçak darbeleri ile yaralanırken, Z.İ. de kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan M.Ç. tedavi altına alınırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Polis ekipleri de olayın ardından kaçan Z.İ.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - 3.Sayfa

Kocasinan Kayseri Polis Kavga

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