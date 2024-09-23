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Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada M.Ç. bıçakla yaralandı. Olay sonrası Z.İ. kaçarken, M.Ç. hastanede tedavi altına alındı. Polis, Z.İ.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan 1 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi Birgül Sokak'ta aralarında husumet bulunduğu iddia edilen M.Ç. ile Z.İ. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Z.İ., yanında bulunan tüfekle havaya ateş açıp, ardından bıçakla M.Ç.'ye saldırdı. M.Ç. bıçak darbeleri ile yaralanırken, Z.İ. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan M.Ç. tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaçan Z.İ.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Kocasinan Politika Güvenlik 3-sayfa kayseri Polis Kavga

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