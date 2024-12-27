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Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Tutuklama

Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Tutuklama
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir bıçaklı kavga sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavga olayına karışan 4 şahıstan 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Barbaros Mahallesi Subaşı Sokak üzerinde bulunan parkta gece saatlerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.K. (51), bıçak ile Yasin D.'ye (46) saldırdı. Yasin D. vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, B.K. da kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan talihsiz adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda B.K. ile birlikte olaya karışan İ.K. (33), F.K. (32 ) ve T.Ş. (19) suç aleti bıçak ile birlikte yakalandı.

Yakalanan şahıslardan F.K. ve T.Ş. ev hapsi cezası alırken, B.K. ile İ.K. da kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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