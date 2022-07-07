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Kayseri'de bayram öncesinde helikopterle trafik denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından bayram öncesinde trafik güvenliğinin artırılması amacıyla helikopterle trafik denetimi yapıldı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından bayram öncesinde trafik güvenliğinin artırılması amacıyla helikopterle trafik denetimi yapıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca bayram öncesinde vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Ekipler, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait sikorsky s-70 tipi helikopter ile Talas İl Jandarma Komutanlığı'ndan havalanarak, Kayseri-Sivas-Bünyan yolu, Kayseri-Sarıoğlan yolu, Kayseri-Akkışla yolu, Pınarbaşı-Şarkışla yolu ve Kayseri-Malatya yolunda trafik denetimi yaptı.

Jandarma trafik timlerince yapılan helikopterle trafik denetiminde, Kurban Bayramı trafik tedbirleri konulu talimat gereğince, karayolunda sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde uygunsuz duraklama, park etmek, motorlu bisiklet, motosikletlerde kask takmadan kullanmak gibi ihlallerin önüne geçildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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