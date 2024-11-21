Kayseri'de Baraka Yangını: Yangında Yaralanan Yok
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın sonucunda baraka küle dönerken, olayda yaralanan olmadı.
Kayseri'de korkutan baraka yangını
KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen yangında bir baraka küle döndü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Germir Mahallesi'nde bir barakada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine haber verilmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Meydana gelen yangında yaralanan olmazken, baraka da kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.