Kayseri'de Baraka Yangını Kontrol Altına Alındı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Germir Mahallesi'nde çıkan yangında bir baraka tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri olaya müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yaralanan olmadığı bildirildi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen yangında bir baraka küle döndü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Germir Mahallesi'nde bir barakada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine haber verilmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Meydana gelen yangında yaralanan olmazken, baraka da kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ