Kayseri'de Bandrolsüz 640 Paket Sigara Ele Geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; 640 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya karayolu Solaklar Mahallesi'nde KOM Şube Müdürlüğü, Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bünyan İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan yol kontrol devriyesi esnasında durdurulan 3 ayrı tırda çay ve tütün tespit köpeğinin tepki vermesi sonucu toplam 640 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ