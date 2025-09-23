Haberler

Kayseri'de Bandrolsüz 640 Paket Sigara Ele Geçirildi

Kayseri'de Bandrolsüz 640 Paket Sigara Ele Geçirildi
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolü sırasında 3 tırda toplam 640 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya karayolu Solaklar Mahallesi'nde KOM Şube Müdürlüğü, Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bünyan İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan yol kontrol devriyesi esnasında durdurulan 3 ayrı tırda çay ve tütün tespit köpeğinin tepki vermesi sonucu toplam 640 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

