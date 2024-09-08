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Kayseri'de balık tutmak için gittikleri barajda 1 kişi hayatını kaybetti

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Hırka Mahallesi'nde balık tutmak için gittikleri barajda dönüş yolunda suya düşen 1 kişi hayatını kaybetti. Mahsur kalan 2 kişi ise ekipler tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de balık tutmak için gittikleri barajda dönüş yolunda suya düşen 1 kişi yaşamını yitirirken, mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Kocasinan ilçesine bağlı Hırka Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Yamula Barajına balık tutmaya gittikten sonra dönüşe geçen 3 arkadaştan Salih Araç (34) suya düşerek kayboldu. Arkadaşının suya düştüğünü gören M.E.S. girdiği suda çamura saplanırken, yabancı uyruklu İ.A. ise çıktıkları tepede mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık, UMKE, itfaiye, Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, balık adamlarda da suda kaybolan şahsı aramak için baraja girdi. Bu sırada çamura saplanan ve tepede mahsur kalan 2 kişi de ekipler tarafından kurtarıldı. Suya düşen Salih Araç'ın cenazesi de yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından bulundu. Cenaze, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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