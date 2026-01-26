Haberler

Krikonun kayması ile otobüsün altında kalan tamirci hayatını kaybetti

Güncelleme:
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bakımını yaptığı yolcu otobüsüne kurduğu krikonun kayması sonucu otobüsün altında kalan tamirci hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Anbar Mahallesi Altınok Caddesi'nde bulunan bir rot balans servisinin sahibi C.A. (31), bakımını yaptığı yolcu otobüsüne kurduğu krikonun kayması sonucu otobüsün altında kaldı. İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan C.A., sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. C.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

