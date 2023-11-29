Kayseri'de bağ evlerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bağ evlerinden bisiklet, matkap ve hızar makinesi gibi malzemeleri çalan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda şüpheliler H.P, S.Y, K.Y. ve B.Ö'yü gözaltına aldı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.