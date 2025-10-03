Haberler

Kayseri'de Babanı Bıçaklayan Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

Kayseri'de Babanı Bıçaklayan Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi
Kayseri'nin Talas ilçesinde babasını bıçaklayarak öldüren E.R. için savcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Duruşmada tanıklar dinlendi ve sanık, babasını hac parası yüzünden değil, hakaret nedeniyle öldürdüğünü savundu.

Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Fatih 4 Sokak'ta, 8 Mayıs 2025 tarihinde meydana gelen olayda babası M.R.'yi (83) bıçaklayarak öldüren E.R.'nin (58) Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Tanıkların dinlendiği duruşmada E.R.'nin kardeşi A.B.; ağabeyinin babasını hac parası nedeniyle öldürdüğünü öne sürerek, şikayetçi olduğunu söyledi. Sanık E.R. ise kardeşinin ifadesinin doğru olmadığını, babasını hac parası yüzünden öldürmediğini belirterek; bir önceki duruşmada olduğu gibi babasını ölmüş annesine hakaret içeren sözler söylediği için öldürdüğünü belirtti.

Savcı E.R.'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
