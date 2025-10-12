Kayseri'de Baba ve Oğul Tüfekle Yaralandı; 3 Şüpheli Yakalandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, motosikletli kar maskeli 2 kişi baba Z.Y. ve oğlu K.Y.'yi tüfekle yaraladı. Olayın ardından yapılan operasyonda C.K., M.Y. ve C.T. yakalandı. Adliyeye sevk edilen C.K. ve M.Y. tutuklandı. Yaralıların sağlık durumu iyi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde baba ve oğlunu tüfekle vurarak yaralayan 3 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Germir Mahallesi 1780. Sokak'ta meydana gelen olayda, motosikletle gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen kar maskeli 2 şahıs, baba Z.Y. ve oğlu K.Y.'yi tüfekle yaralayıp kaçtı. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik tespit edilen adreslere yapılan operasyon neticesinde; C.K., M.Y. ve C.T. yakalandı. Evde yapılan aramalarda 2 adet tüfek ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adliyeye çıkartılan C.K. ve M.Y.; tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Öte yandan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. - KAYSERİ