Haberler

Kayseri'de Baba-Oğul Alacak Krizi Mahkemeye Taşındı

Kayseri'de Baba-Oğul Alacak Krizi Mahkemeye Taşındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alacak için çıktıkları iş yerinde tartışmaya karışan baba-oğul, mahkemeye verildi. Mahkeme, yağma suçlamalarını reddederek cezalar verdi.

Kayseri'de baba-oğul adına iş yapan şahısların alacakları için gittikleri iş yerinde meydana gelen tartışma mahkemede bitti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Buğdaylı Mahallesi'nde meydana gelen olayda Y.Ç. ve M.T. adlarına iş yaptıkları H.T. ve babası B.T.'den alacaklarını istemeye gidince çıkan tartışma mahkemeye taşındı. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yağma ve hakaret suçlamasıyla görülen davaya şikayetçi baba oğul katılırken; sanıklar Y.Ç. ve M.T. katılmadı.

Olay tarihinde H.T. ve B.T.'nin yanında çalışan yabancı uyruklu sahsın tanık olarak dinlendiği davada; mahkeme heyeti yağma unsurlarının oluşmadığını belirterek Y.Ç.'ye hakaret suçundan 7 bin 500 TL ve basit yaralamadan 7 bin TL olmak üzere 14 bin 500 TL para cezasına M.T.'ye ise hakaret suçundan 7 bin 500 TL para cezasına hükmetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABB konser soruşturması iddianamesi kabul edildi

ABB konser soruşturmasında yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

Tarih bile belli! Türkiye'ye geliyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Bahçeli'nin Kıbrıs çıkışına ilk yorum

"82'nci il KKTC olmalı" çıkışına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

Tarih bile belli! Türkiye'ye geliyor
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Hindistan'da şoke eden olay: 24 trans birey toplu intihar girişiminde bulundu

24 Trans birey, deterjan içerek toplu intihar girişiminde bulundu
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı

Bomba Sedat Peker paylaşımı! Her gören aynı yorumu yapıyor
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
Sözde kontrollü yıkım! Ortalık savaş alanına döndü, yaralananlar var

Sözde kontrollü yıkım! Ortalık savaş alanına döndü, yaralananlar var
Hiç alışık değiller! Bodo/Glimt yarın büyük şok yaşayacak

Bodo/Glimt'i kara kara düşündüren görüntü
5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneye ceza verilmedi

5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu anneye ceza verilmedi
Okul kayıtlarında yeni dönem! Adres değişikliği de artık çözüm olmayacak

Okul kayıtlarında yeni dönem! Önümüzdeki yıl uygulanmaya başlanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.