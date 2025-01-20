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7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi

Oğlunu silahla vuran cani baba kendini eve kilitledi

Kayseri'de Baba, 7 Yaşındaki Oğlunu Vurarak Kendini Kilitledi

Kayseri'de Baba, 7 Yaşındaki Oğlunu Vurarak Kendini Kilitledi
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 7 yaşındaki oğlu D.K.'yi tüfekle vuran baba V.K., kendini eve kilitledi. Uzun süren ikna çabalarına yanıt vermeyen şahıs, özel harekat polisinin düzenlediği operasyonla evden çıkarıldı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tüfekle 7 yaşındaki oğlunu vuran şahıs kendisini eve kilitledi. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarına yanıt vermeyen şahıs, özel harekat polisinin operasyonuyla alındı.

Edinilen bilgiye göre Gesi Fatih Mahallesi Fetih sokak üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda; iddiaya göre V.K., oğlu D.K.'yi tüfekle vurdu. Yaralı D.K., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken baba V.K. ise kendisini eve kilitledi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, V.K.'yi ikna etmeye çalıştı. V.K.; Yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarına cevap vermeyince özel harekat polisleri eve operasyon düzenledi. Ekiplerce düzenlenen operasyonla V.K. evden alınırken yaralı D.K.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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