Kaza sonrası elektrikler kesildi, kazalar peş peşe geldi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu karanlığa gömülen yolda kazalar art arda geldi. Aynı bölgede meydana gelen 3 ayrı kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazalarında, M.A.S. yönetimindeki 38 ALN 896 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarpıp, karşı yola geçerek, A.S.D. yönetimindeki 38 ALF 916 plakalı otomobile çarptı. Kazada 38 ALN 896 plakalı otomobilin aydınlatma direğini devirmesi nedeniyle bölgede elektrikler kesilirken, kazadan dakikalar sonra kazanın yaşandığı yolun hemen karşısında yaşanan diğer kazada ise, M.D. yönetimindeki 38 PU 259 plakalı hafif ticari araçla E.K. yönetimindeki 38 SZ 766 plakalı otomobil çarpıştı. Kazalar sonrası iki yolda kısmen trafiğe kapanırken, A.N. yönetimindeki 38 VV 422 plakalı otomobilde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen başka bir otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak, başka bir kazanın yaşanmasını önlerken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk kontrollerde yaralanan kimsenin olmadığını belirledi. Çalışmaların ardından araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ