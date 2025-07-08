Kayseri'de Av Tüfeğiyle Yaralama Davasına 15 Yıl Hapis Cezası

Kayseri'de kendisine mesaj attığını öne sürdüğü şahsı eve çağıran ve av tüfeğiyle yaralayan kadın ile kocasına toplam 15 yıl hapis cezası verildi.

Kendisine mesaj attığını söyleyen B.A.'yı evine çağıran F.G.Ç. ile evde çıkan tartışmada B.A.'yı av tüfeği ile yaralayan kocası M.Ç.'nin yargılandığı dava Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İddiaya göre B.A., F.G.Ç.'ye mesaj atarak görüşmek istedi. B.A.; F.G.Ç.'nin evine geldiğinde F.G.Ç.'nin eşi M.Ç. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.Ç. B.A'yı av tüfeği ile vurarak yaraladı. Tutuklu bulunan F.G.Ç. ve kocası M.Ç.'nin hazır bulunduğu karar duruşmasında M.Ç., "Rapora diyeceğim yok. Kasten öldürmeye teşebbüs haksız tahrik uygulanmasını istiyorum. Önceki savunmamı tekrar ederim. Çocuklarım için beraatimi ve tahliyemi talep ederim" dedi.

Tutuklu sanık F.G.Ç. ise pişman olduğunu belirterek, mahkemenin vereceği karara saygılı olduğunu söyledi.

Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti F.G.Ç.'ye 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl hapis M.Ç.'ye ise öldürmeye teşebbüs' suçundan '5 yıl hapis ve 'mala zarar verme' suçundan bin lira adli para cezası cezasına hükmederek, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. - KAYSERİ