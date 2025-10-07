Haberler

Kayseri'de Av Tüfeğiyle Cinayet: Sanığa Müebbet Ceza

Kayseri'de tartışma sonucu M.B.'yi av tüfeğiyle öldüren S.E. müebbet artı 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olayda delilleri yok ettiği belirtilen Ö.B. ise 6 ay hapis cezası aldı.

Kayseri'de tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet artı 2 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri'de 14 Aralık 2024 tarihinde Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Akyıldız Sokak'ta meydana gelen olayda M.B.'yi av tüfeği ile öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan S.E.; karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Son savunması alınan S.E.; "Böyle bir olayın içinde bulunduğum için pişmanım, beraatimi istiyorum" dedi. Öldürülen M.B.'nin yakınları ise; sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti yapılan duruşma sonunda S.E.'ye M.B.'yi kasten öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına, ayrıca diğer suçlardan dolayı da 2 yıl hapis cezasına hükmetti. Olayda delilleri yok ettiği suçlamasıyla yargılanan Ö.B. ise 6 ay hapis cezası aldı. - KAYSERİ

