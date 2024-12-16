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Kayseri'de Av Tüfeğiyle Cinayet: Bir Şahıs Tutuklandı

Kayseri'de Av Tüfeğiyle Cinayet: Bir Şahıs Tutuklandı
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Kayseri'de bir kişinin av tüfeğiyle öldürüldüğü cinayetle ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı. Olay, Melikgazi ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi.

Kayseri'de bir kişinin av tüfeğiyle öldürüldüğü cinayetle ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Cumartesi günü gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Yıldırımbeyazıt Mahallesi Akyıldız Sokak'ta meydana gelen olayda; S.E. ile Mustafa B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.E., Mustafa B.'yi av tüfeğiyle vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede Mustafa B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri; S.E. ve Ö.B.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan S.E. tutuklanırken, Ö.B. ise serbest bırakıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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