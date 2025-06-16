Kayseri'de Asılsız Yangın İhbarı Ekipleri Hareket Geçirdi
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın çatısında yangın çıktığına dair yapılan asılsız ihbar, polis ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, bina çatısında yangın bulamadı ve ihbarın asılsız olduğu değerlendirildi.
Kayseri'de bir binanın çatısında yangın çıktığına dair yapılan asılsız ihbar ekipleri harekete geçirdi.
Melikgazi ilçesine bağlı Köşk Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde bulunan 13 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktığına dair 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler binanın çatı katına çıkarak inceleme yaparken, yangınla karşılaşmadı.
İhbar asılsız olarak değerlendirilirken, ekipler normalde döndü. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa