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Kayseri'de arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde erkek arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kadın yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan M.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kayseri'de arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde erkek arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kadın yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 5. cadde üzerinde bulunan bir fabrikanın bahçesinde meydana gelen olayda; Hatice Gül ile arkadaşı M.B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.B. yanındaki tüfek ile Hatice Gül'e ateş açtı. M.B. olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede Hatice Gül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Talihsiz kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan M.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Melikgazi Kayseri Cinayet 3-sayfa Güncel

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