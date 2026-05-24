Kayseri'de yolda arızalanan otomobil sanayide alev aldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yolda arızalanarak duman çıkaran otomobil, sanayiye park edilmesinin ardından alev aldı. Otomobildeki yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Orta Sanayi Emekliler Sokak'ta meydana gelen olayda, 35 AV 4581 plakalı otomobil yoldayken arızalanarak duman çıkarmaya başladı. Sanayiye götürülüp park edilen otomobil, kısa bir süre sonra motor kısmından alev aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken otomobilde maddi hasar meydana geldi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı