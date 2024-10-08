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Kayseri'de Aranan Şahıs 21 Yıl Hapis Cezasıyla Yakalandı

Kayseri'de Aranan Şahıs 21 Yıl Hapis Cezasıyla Yakalandı
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Kayseri'de jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti ve yağma suçlarından toplam 21 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.G.E.'yi yakaladı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda farklı suçlardan 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Kısım Amirliği (JASAT) ve Talas İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında; Kayseri İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 13 yıl 19 ay ve Kayseri Ağır Ceza İlamat Masası tarafından silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma suçundan 6 yıl 8 ay olmak üzere toplam 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.G.E. isimli şahıs Talas İlçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde yakalandı.

İşlemleri tamamlanan şahıs, tutuklanarak Bünyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Jandarma Kayseri

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