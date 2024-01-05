Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de aranan 5 şahıs yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda aranan 5 şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda aranan 5 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda aranması olan 5 şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şahıs cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güvenlik Cezaevi Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title