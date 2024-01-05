Kayseri'de aranan 5 şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda aranan 5 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda aranması olan 5 şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şahıs cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ